Гейтсы сделают свой вклад в борьбу с коронавирусом

Гейтсы выделят 100 млн долларов на борьбу с коронавирусом. Фото: DW.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс (Bill & Melinda Gates Foundation) пообещал выделить до 100 миллионов долларов США на борьбу с коронавирусом.

Эти средства будут направлены на усиление мер по выявлению вируса и локализации, лечение людей, защиты населения, находящегося в зоне риска, и для разработки вакцины, сообщает DW.

Фонд выделит 20 миллионов долларов таким организациям, как Всемирная организация здравоохранения, Центры по контролю и защите заболеваний США, Национальная комиссия по здравоохранению Китая и Китайский центр контроля и профилактики заболеваний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кого чаще всего убивает коронавирус

Еще 20 миллионов долларов будут предоставлены органам здравоохранения в странах Африки к югу от Сахары и в Южной Азии. Эти регионы больше всего страдали во время остальных эпидемий, в частности, свиного гриппа в 2009 году.

Кроме того, в фонде пообещали выделить до 60 миллионов долларов на исследования с целью ускорить изобретение, разработку и тестирование вакцины, лечения и диагностики вируса.

Ранее в этот день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что требует дополнительно 675 миллионов долларов США в ближайшие три месяца для мер по противодействию распространению коронавируса.