Геймер убил соперницу по компьютерной игре и выложил видео трупа онлайн

Убийца Гильерме Альвес Коста жертва Оливейры Буэно да Сильва / Newsflash

В Бразилии студент-геймер зарезал конкурентку по компьютерной игре, после чего загрузил видео с окровавленным телом жертвы в соцсети.

Гильерме Альвес Коста, 18 лет, был арестован за убийство 19-летней Ингрид Оливейры Буэно да Сильва в Сан-Паулу. Об этом пишет Mirror.

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Двое игроков играли в конкурирующих командах в игре Call of Duty. Девушка пошла к парню домой, чтобы принять участие в общем соревновании после того, как начала с ним переписку в прошлом месяце.

Как пишут местные СМИ, преступник оставил записку, в которой объяснил, почему совершил преступление. Он жаловался, что устал от жизни, не имеет целей, и не ладит с другими. Остальные геймеров забили тревогу, когда Коста опубликовал в WhatsApp видео с окровавленным телом жертвы, над которым смеется.

"Вы думаете, это чернила или что-то в этом роде, но это не так. Я действительно убил ее, поняли?" - кричит парень с видео над трупом жертвы.

Альвес Коста скрылся с места происшествия, но его брат вызвал полицию, когда пришел домой и увидел окровавленную девушку без сознания на полу.

Коста также позвонил семье, чтобы сказать, что намерен совершить самоубийство. Однако брат отговорил его, побудив взамен сдаться полиции, что тот и сделал. На вопрос, почему напал на жертву, Коста ответил, потому что так захотел. Он планировал преступление в течение 2 недель, потому что девушка якобы стала ему на пути в игре. Парень написал 52-страничную книгу, чтобы объяснить мотивы. Ее исследуют детективы.