Газпром предлагает Молдове дешевый газ в обмен на ослабление связей с ЕС - СМИ

Кремль рассматривает газовые переговоры как часть более широкого политического урегулирования с Молдовой. Фото: Reuters

Российская государственная газовая компания Газпром в рамках переговоров по поставкам газа выдвинула Молдове предложение изменить свое соглашение о свободной торговле с ЕС и отложить реформирование энергетического рынка в обмен на дешевый газ.

РФ использует позицию Газпрома как единственного поставщика в Молдову с целью давления на правительство в Кишиневе, которое пообещало выйти из орбиты Москвы, сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

"Газпром заявил молдавским официальным лицам, что готов снизить цены, если страна согласится внести изменения в соглашение о свободной торговле с ЕС. Компания также хочет, чтобы Молдова отложила имплементацию правил ЕС, которые требуют либерализации газовых рынков и увеличения конкуренции", - заявили изданию источники, осведомленные о переговорах.

Кремль рассматривает газовые переговоры как часть более широкого политического урегулирования с Молдовой после того, как проевропейская президент Майя Санду выиграла выборы в прошлом году. Либерализация газового рынка негативно повлияет на Газпром и Молдовагаз, его дочернюю компанию в Молдове, которая владеет и управляет газовой сетью страны.

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В Молдове на 30 дней объявили режим чрезвычайного положения - с 22 октября до 20 ноября. Причиной является кризис в энергетической сфере. На рынке природного газа в Молдове зарегистрировали дефицит примерно в 16 млн куб. м. Потребность в газе на октябрь покрыта лишь на 67%. В то же время правительство Молдовы планирует продолжить переговоры с российским Газпромом. Согласно нынешним договоренностям, в октябре Молдова получает газ по цене $790. Страна решила ежедневно закупать небольшой объем газа из альтернативных источников, чтобы поддерживать давление в газопроводе.