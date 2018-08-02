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четверг, 02 августа 2018 11:39

"Гадкие люди" - суд вступился за украинских олигархов Манафорта

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&quot;Гадкие люди&quot; - суд вступился за украинских олигархов Манафорта
Слово "олигарх" делает из Пола Манафорта гадкого человека, считает судья. Фото: УНИАН

Судья американского штата Вирджиния Томас Эллис попросил не называть украинских миллионеров - клиентов Пола Манафорта олигархами. Это слово унижает бизнесменов и самого подсудимого, по его мнению.

Быть богатым - это не преступление. Термин "олигархи" - унизительное слово. Оно намекает, что Манафорт имел связи с гадкими людьми и поэтому он также гадкий. Это не соответствует американской правовой практике. А само слово не обязательно связано с обвинениями, передает слова судьи AP.

Также Томас Эллис прокомментировал заявления, что Манафорт за время работы в команде бывшего украинского президента Виктора Януковича потратил на одежду почти $ 1 млн. В период с 2010 до 2014 года потратил на одежду $ 929 тыс. В 2014-м - $ 440 тыс., заявили свидетели обвинения . Манафорт имеет часы за $ 21 тыс. И костюмом из кожи страуса за $ 15 тыс. Его дочь Андреа владеет домом за $ 1,9 млн. Многие денежные переводы проводил через счета, открытые на Кипре - через оффшоры.

"Правительство не хочет преследовать кого-то за то, что он носит хорошую одежду, правда?" - ответил судья.

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Американские следствие ранее сообщало, что Манафорт на должности политического консультанта Партии регионов заработал более $ 60 млн. Его обвиняют, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя лоббировал интересы прокремлевских групп в США. Отмывал деньги, которые получил в Украине. Во время президентской избирательной кампании в США имел контакты с Кремлем. А потому мог быть причастным к вмешательству российских хакеров в выборы.

Президент США Дональд Трамп призвал генерального прокурора страны Джеффа Сессингса немедленно прекратить расследование вмешательства России в выборы. Его проводит спецпрокурор Роберт Мюлер.

"Генеральный прокурор Джефф Сесингс должен прекратить эту "охоту на ведьм" немедленно. Боб Мюллер чрезвычайно конфликтный, а его 17 гневных демократов, которые делают свою грязную работу, является позором для США!" - написал в Twitter глава Белого дома.

Позже пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс заявила, что это не распоряжение, а его личное мнение.

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