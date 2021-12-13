ФСБ заявила о задержании 106 "украинских националистов"

Российская спецслужба говорит, что задержанные готовили нападения. Фото: Pexels

Российская федеральная служба безопасности заявила о задержании 106 украинских националистов в 37 регионах страны.

Они якобы являются "сторонниками украинской неонацистской группировки М.К.У.", сообщает центр общественных связей ФСБ.

Двое задержанных подозреваются в подготовке нападений на учебные заведения. Учредителем группировки назвали гражданина Украины 2000 года рождения, объявленного в международный розыск.

В ФСБ утверждают, что он действует "под прикрытием украинских спецслужб".

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Телеканал "Настоящее время" в своем расследовании установил, что речь идет об уроженце Днепра Егоре Краснове. Нет подтверждения его связи со спецслужбами. Говорит, что управляет ячейками самостоятельно. С начала 2020-го Краснова удерживают в следственном изоляторе "Днепровский централ".

В России гражданин Украины Сергей Швиденко обвинен в подготовке и кураторстве "диверсионной группы". Его приговорили к шести годам и шести месяцам колонии строгого режима. Российская ФСБ утверждает, что Швиденко с территории Украины "координировал подготовку и кураторство "диверсионной группы", направленной на территорию России".