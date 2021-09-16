Французы убили лидера ИДИЛ - детали

Вооруженные силы Франции ликвидировали лидера "Исламского государства" в Большой Сахаре Аднана Абу Валида ас-Сахрави.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон для местных СМИ, передает Интерфакс.

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Сахрави был лидером ИГИЛ в регионе Сахель в Западной Африке. В 2017-м его группа напала на американских солдат. В августе 2020 года Сахрави лично приказал убить шестерых французских благотворителей и их нигерийского водителя.

В городе Окленд в Новой Зеландии неизвестный набросился на посетителей супермаркета LynnMall с ножом. Шестеро посетителей ранены: четверо в тяжелом состоянии, еще двое в состоянии средней тяжести.

Злоумышленником оказался экстремист ИГИЛ. В Новой Зеландии находился с 2011 года. 2016-го стал объектом интереса внутренних органов. За ним следили круглосуточно. После теракта его застрелили правоохранители.