Террорист ИГИЛ набросился с ножом на людей в супермаркете: шестеро пострадали

Террорист набросился с ножом на покупателей супермаркета. Его застрелили полицейские. Фото: Reuters

В городе Окленд в Новой Зеландии неизвестный набросился на посетителей супермаркета LynnMall с ножом. Его застрелили правоохранители.

Об инциденте сообщило издание Stuff.

Шестеро посетителей получили ранения: четверо в тяжелом состоянии, еще двое находятся в состоянии средней тяжести.

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Нападавший оказался "воинственным экстремистом ИГИЛ", отметили в полиции. В Новой Зеландии находился с 2011 года. В 2016-м стал объектом интереса внутренних органов.

"Этот человек находился под круглосуточным наблюдением полиции и представлял угрозу для Новой Зеландии", - прокомментировал комиссар полиции Эндрю Костер.

Премьер-министр страны Джасинда Ардерн назвала эту атаку терактом. Она якобы знала об этом человеке до сегодняшнего нападения, но закон не позволил держать его в тюрьме.

Террорист выхватил нож прямо в супермаркете и начал бросаться на людей, говорят копы.

В Ровно двое подростков напали на случайную прохожую. Один из них трижды ударил 43-летнюю женщину ножом в спину. Ее с непроницаемыми ножевыми ранениями госпитализировали. Полицейские разыскали нападавших. Они были дома. Ими оказались двое 15-летних братьев-близнецов. Их доставили в полицию, где они в присутствии родителей общались со следователями. Парню, который бил женщину ножом, сообщили о подозрении.