Французское лето и детские забавы: человек создал семейную летопись

Французский фотограф Алан Лябулье снимает собственных 6 детей в память об их детстве.

Он живет вместе с семьей в доме неподалеку Бордо. Замаеться скульптурой и фото, работами делится в Instagram.

Чаще всего в кард попадают дети. Получается семеймная летопись о лете. Все фото черно-белые.

Фото: Alain Laboile

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Фотограф Паула Гальвао, 39 лет, из города Натал, Бразилия, поделилась снимками матерей и их детей. Женщина фиксирует первые моменты жизни ребенка. Ей удалось поймать момент, когда новорожденного доставали из амниотического мешка. На других фото - первые встречи матерей с младенцами.