Французский депутат-миллиардер погиб в авиакатастрофе

Во Франции в результате катастрофы вертолета погиб депутат национального парламента Оливье Дассо.
Трагедия произошла в воскресенье, 7 марта, сообщает Le Parisien.
Вертолет, совершавший частный полет, упал в департаменте Кальвадос, на северо-западе страны. Пилот также погиб. О причинах катастрофы пока не сообщается.
69-летний Оливье Дассо, кроме политической деятельности, занимался бизнесом.
Информацию о его гибели подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Солист белорусской группы Brutto умер в 35 лет
"Оливье Дассо любил Францию. Промышленный магнат, депутат, выборный чиновник, офицер военно-воздушных сил в запасе: в течение своей жизни он никогда не переставал служить нашей стране. Его внезапная смерть - большая потеря. Мои мысли с его семьей и близкими", - написал Макрон в Twitter.
Оливье Дассо родился 1 июня 1951 года в Булонь-Бийанкур, пригороде Парижа. Он вместе с братьями и сестрой являются наследниками французского миллиардера-промышленника Сержа Дассо.
По данным журнала Forbes, состояние 69-летнего Дассо оценивается в пять миллиардов евро. Дассо вместе со своими двумя братьями и сестрой занимали 361-е место в списке самых богатых людей в мире.
В Dassault Group входит ведущая французская ежедневная газета Le Figaro и самолетостроительная компания Dassault Aviation. Последняя выпускает многоцелевые истребители Rafale.
Оливье Дассо с 2002 года был депутатом от правоцентристской партии Республиканцы. Из-за своей политической карьеры ушел с поста в совете директоров в Dassault Group, чтобы избежать конфликта интересов.
Комментарии