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воскресенье, 07 марта 2021 21:26

Французский депутат-миллиардер погиб в авиакатастрофе

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Французский депутат-миллиардер погиб в авиакатастрофе
Оливье Дассо погиб в авиакатастрофе. Фото: Reuters

Во Франции в результате катастрофы вертолета погиб депутат национального парламента Оливье Дассо.

Трагедия произошла в воскресенье, 7 марта, сообщает Le Parisien.

Вертолет, совершавший частный полет, упал в департаменте Кальвадос, на северо-западе страны. Пилот также погиб. О причинах катастрофы пока не сообщается.

69-летний Оливье Дассо, кроме политической деятельности, занимался бизнесом.

Информацию о его гибели подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон.

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"Оливье Дассо любил Францию. Промышленный магнат, депутат, выборный чиновник, офицер военно-воздушных сил в запасе: в течение своей жизни он никогда не переставал служить нашей стране. Его внезапная смерть - большая потеря. Мои мысли с его семьей и близкими", - написал Макрон в Twitter.

Оливье Дассо родился 1 июня 1951 года в Булонь-Бийанкур, пригороде Парижа. Он вместе с братьями и сестрой являются наследниками французского миллиардера-промышленника Сержа Дассо.

По данным журнала Forbes, состояние 69-летнего Дассо оценивается в пять миллиардов евро. Дассо вместе со своими двумя братьями и сестрой занимали 361-е место в списке самых богатых людей в мире.

В Dassault Group входит ведущая французская ежедневная газета Le Figaro и самолетостроительная компания Dassault Aviation. Последняя выпускает многоцелевые истребители Rafale.

Оливье Дассо с 2002 года был депутатом от правоцентристской партии Республиканцы. Из-за своей политической карьеры ушел с поста в совете директоров в Dassault Group, чтобы избежать конфликта интересов.

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Дата
07
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