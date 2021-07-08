Франция рекомедует ЕС не признавать российские Covid-вакцины

Клеман Бон призвал отказаться от российских и китайских вакцин от коронавируса. Фото: diplomatie.gouv.fr

Франция выступила против признания вакцин от коронавируса российского и китайского производства. К аналогичным действиям французское Министерство иностранных дел призывает другие страны-участницы Европейского Союза.

Об этом заявил государственный секретарь МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала France 2.

Граждане ЕС имеют право получать прививки только проверенными и качественными препаратами, отметил он. Таких вакцин пока только четыре - Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия сорвала поставки вакцины. Гватемала требует вернуть $80 млн

"Что касается других препаратов, в том числе российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: "Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам", - прокомментировал политик.

#Frontières | " Nous avons été clairs avec nos partenaires 🇪🇺 : certains pays ont déjà renforcé leurs dispositifs de contrôle à l'entrée. Surtout, il faut que les vaccins reconnus soient limités à ceux autorisés par l'agence 🇪🇺 ⁦@EMA_News⁩. " @Caroline_Roux ⁦⁦⁩ pic.twitter.com/3NScqcGFBn — Clement Beaune (@CBeaune) July 8, 2021

На Кубе прошли массовые случаи обнаружения у российских туристов Covid-19, который им диагностировали сразу по прилету в страну. Более 150 россиян ожидают новые ПЦР-тесты в номерах. Сами россияне возмущены. По их словам, в РФ перед вылетом они сдавали ПЦР-тесты и получили отрицательные результаты. Также они сообщили, что многие из них прошли полный курс вакцинации российским препаратом "Спутник V" или имеют справки о наличии антител.