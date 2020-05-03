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воскресенье, 03 мая 2020 17:04

Франция продлила чрезвычайное положение на 2 месяца

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Франция продлила чрезвычайное положение на 2 месяца
Во Франции продлили ограничения до 24 июля. Фото: Reuters

Франция продолжает чрезвычайное положение из-коронавируса до 24 июля.

"Если бы мы сократили сразу 11 мая усилия, которые мы приложили, то все они были бы бесполезными", - пояснил министр здравоохранения Оливье Веран, пишет "Европейская правда"

Людям, въезжающих во Францию ​​из-за границы, ограничат поездки и вводить для них карантин.

В предложенных мероприятиях не будет никаких пограничных ограничений между французскими округами. Но не позволят открыть церкви, мечети, синагоги и храмы.

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Министр также заявил, что людям не нужно будет иметь при себе удостоверение, чтобы выйти из дома, когда карантинные мероприятия ослабнут 11 мая.

Если люди не будут носить маску в общественном транспорте, им все равно придется заплатить штраф в размере 135 евро.

Генеральное управление здравоохранения Франции отмечает, что в стране более 2 недель наблюдается устойчивая тенденция уменьшения количества больных Covid-19, находящихся в отделениях интенсивной терапии.

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