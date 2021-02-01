Франция присоединиться к Крымской платформе

Этьен де Понсен заявил, что Франция присоединится к Кримсткои платформы. Фото: Etienne de Poncins / Twitter

К Кримской платформе готова присоединиться Франция для разработки решений и механизмов деоккупации украинского полуострова.

Об этом рассказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью "Интерфакс-Украина".

"Есть контакты между двумя министерствами, и у нас будет больше, это точно, потому что мы никогда не признавали ситуацию в Крыму. Мы также находимся в контакте с нашими коллегами из ЕС по этому вопросу и согласовываем с ними действия. Это то, о чем мы внимательно следим с дипломатической точки зрения", - рассказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина пригласила Канаду присоединиться к работе Крымской платформы

По его словам, Франция находится на ранней стадии переговоров.

"Но в данный момент не совсем ясно, какова цель этой платформы. Насколько я понимаю, это площадка для обсуждения политической ситуации в Крыму. Это полезно, но с какой целью - еще неизвестно. В принципе мы поддерживаем и к ней присоединимся. Но, очевидно, необходимость в объяснении. Запуск платформы запланирован на 23 августа, так что у нас есть время", - прокомментировал он.

Крымская платформа - это система мероприятий, которая систематизирует то, что уже сделано, и инициирует дополнительные инструменты для возвращения Крыма. Не менее 6 стран дали согласие на участие в переговорах по деоккупации Крыму.