Франция первой открывает границу после блокады

Франция будет пускать англичан. Фото: Укринформ

Франция вновь открыла свои границы для пассажиров из Англии

Блокада через новый штамм Covid-19 завершена в одной стране, пишет Reuters.

Было заключено соглашение между Британией и Францией о том, чтобы позволить французам и другим жителям ЕС вернуться домой при условии отрицательного теста на Covid-19, сделанном не позднее чем за 72 часа.

Великобритания заявила, что начнет проводить тесты во многих местах в среду, но предупредила, что процесс займет время.

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Напомним, значительная часть мира, в частности, Франция закрыла свои границы с Британией после того, как был обнаружен значительно более заразен штамм коронавируса, который быстро распространялся в Англии.