Франция не собирается бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Ряд стран объявил дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм в Пекине. Фото: Reuters

Франция не планирует присоединяться к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон, сообщает BBC.

Соревнования не следует политизировать, считает он.

"Чтобы было понятно: либо вы полностью бойкотируете и не отправляете спортсменов, либо пытаетесь изменить ситуацию полезными действиями. Я не думаю, что мы должны политизировать эти темы, особенно если речь идет о незначительных и символических шагах", сказал Макрон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Они заплатят": Китай резко отреагировал на бойкот Олимпиады

Президент страны добавил, что Франция будет работать с Международным олимпийским комитетом над хартией защиты спортсменов.

6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила об объявлении дипломатического бойкота зимним Олимпийским играм в Пекине из-за нарушений прав человека в Китае. На соревнования, в частности, не приедет ни один дипломатический или другой официальный представитель США. Американские спортсмены смогут посетить Олимпиаду, и правительство их поддержит. Вслед за США бойкот объявили Австралия, Великобритания и Канада.