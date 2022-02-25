Франция даст Украине 1,2 млрд евро

Франция предоставит Украине экономическую помощь и военную технику.
Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.
"Как европейцы мы приняли решение об экономической помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро", – сообщил президент.
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Он заявил о поддержке украинскому населению.
"Мы продолжим поставлять военную технику и поддерживать население в этом тяжелом испытании", – заявил Макрон.
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