Франция даст Украине 1,2 млрд евро

Франция предоставит помощь Украине. Фото: Pexels

Франция предоставит Украине экономическую помощь и военную технику.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.

"Как европейцы мы приняли решение об экономической помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро", – сообщил президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава Еврокомиссии анонсировала новые санкции против России - подробности

Он заявил о поддержке украинскому населению.

"Мы продолжим поставлять военную технику и поддерживать население в этом тяжелом испытании", – заявил Макрон.

Канада ввела санкции против 382 россиян и 32 компаний.