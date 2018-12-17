Фото Роналду приклеили на пакеты с коноплей

Полицейские французского города Марселя во время обыска в квартире наркоторговца обнаружили 5 пакетов конопли с изображением нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом пишет 20 Minutes.
Торговца поместили в следственный изолятор, он предстанет перед судом в январе, говорится в сообщении.
Торговца поместили в следственный изолятор, он предстанет перед судом в январе, говорится в сообщении.
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Вес содержимого всех пакетов составляет 517 г.
В Одесской области правоохранители нашли в доме местного жителя наркотические средства и растения общей стоимостью 4 млн грн. 36-летний мужчина выращивал коноплю в специально оборудованном помещении своего дома.
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