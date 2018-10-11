Мужчина вырастил урожай марихуаны на миллионы гривен

Одесские правоохранители изъяли марихуаны на 4 млн гривен. Фото: Нацполиция

В Одесской области правоохранители нашли в доме местного жителя наркотические средства и растения общей стоимостью 4 млн гривен.

Как отмечается, 36-летний мужчина выращивал коноплю в специально оборудованном помещении своего дома. Об этом сообщает пресс-службиа областного управления Нацполиции.

"Во время санкционированного обыска обнаружили и изъяли два пакета марихуаны весом 20 кг, три упаковки измельченных растений весом 10 кг и кусты конопли", - говорится в сообщении.

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По словам полицейских, на "черном рынке" такое количество "товара" оценивается в 142 тыс. долларов - около 4 миллионов гривен. Следователи открыли уголовное производство, изъятые вещества отправили на экспертизу.

Одесские правоохранители изъяли марихуаны на 4 млн гривен. Фото: Нацполиция

Ранее, в Бердичеве Житомирской области задержали 27-летнего мужчину. Выращивал и хранил коноплю в больших объемах. Обустроил между селами Кикишевка и Маркуша специальный тайник-сушилку и построил деревянный мини-дом.