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понедельник, 07 октября 2019 01:01

Флот США пополнился боевым кораблем и подводной лодкой

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Флот США пополнился боевым кораблем и подводной лодкой
В состав ВМС США вошел новый боевой корабль-невидимка LCS 20 USS Cincinnati.

В состав военно-морского флота Соединенных Штатов Америки вошел новый боевой корабль-невидимка LCS 20 USS Cincinnati и ударная атомная подводная лодка (АПЛ) USS Oregon SSN 793.

В задачи корабля будет входить патрулирование и защита флота от атак малых надводных судов, борьба с малошумными подводными лодками противника, противоминная борьба, ведения разведки, поддержка действий сил специальных операций, сообщает пресс служба Пентагона.

Судно вооруженное 57-мм пушкой Mk.110, 30-мм зенитным арткомплексом, пусковой установкой на 11 зенитных ракет Evolved SeaRAM и четырьмя пулеметами. На его борту базируются два вертолета MH-60R/S и беспилотники.

Он станет десятым кораблем класса Independance в составе ВМС США. В перспективе все корабли типа класса Independance будут усилены противокорабельными ракетами NSM.

Атомная подводная лодка (АПЛ) USS Oregon SSN 793 оснащен 12-ю крылатыми ракетами Tomahawk.

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Oregon является двадцатой подводной лодкой класса "Вирджиния", которая имеет специальное звукопоглощающее покрытие корпуса и малошумную двигательную установку. Подводные лодки этого типа способны развивать скорость более 25 узлов и находиться на боевом дежурстве под водой в течение нескольких месяцев", - говорится в сообщении.

Планируется построить 48 субмарин этого класса, 33 из них - до 2030 года.

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