Финансовый директор Газпрома покончил жизнь самоубийством

В "Газпроме" потери. Фото: Лента

В Ленинградской области найдено тело заместителя генерального директора Единого расчетного центра Газпрома по корпоративной безопасности.

В полицию поступило сообщение о гибели мужчины в элитном поселке Ленинское, Ленинградской области, сообщают рос СМИ.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 61-летнего Александра Тюлякова - заместителя генерального директора Единого расчетного центра Газпрома по корпоративной безопасности. Мужчина повесился в гараже-пристройке.

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Он оставил предсмертную записку.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ищет варианты прекращения своего давнего партнерства с российским Газпромом после вторжения РФ в Украину.