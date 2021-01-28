Фильм "Удаленный лай собак" о жизни ребенка в условиях войны на Донбассе будут изучать в школах Дании

"Удаленный лай собак" будут изучать в школах Дании. Фото: dw.com

Документальный фильм "Удаленный лай собак" (The Distant Barking of Dogs) о жизни детей в Донбассе во время войны внесли в школьную программу учеников 6-9 классов в Дании.

Ассистент режиссера Азад Сафаров сообщил об этом в Facebook.

"В Дании школьников 6-9 классов будут учить пониманию конфликтов, войн и прав детей на базе фильма "Удаленный лай собак". Того самого фильма о 9-летнем мальчике Олежке, который живет у линии фронта в Донбассе. Фильм, который мы снимали 2 года вместе с режиссером Симоном Леренгом Вильмонтом и покоривший мир", - рассказал он.

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По словам Сафарова, для Украины такое решение является важным.

"Европейские дети будут смотреть этот фильм и понимать, с чем сталкиваются десятки тысяч украинских детей на войне России против Украины. Сопереживать им и становиться на их сторону", - прокомментировал мужчина.

Ленту снимали в селе Гнутово Донецкой области в 2015-2017 годах. В фильме рассказывается о 9-летнем мальчике Олеге, жившем на линии фронта и о влиянии военного конфликта на него.

Документальный фильм "Удаленный лай собак" получил награду кинопремии Cinema Eye Honors в Нью-Йорке.