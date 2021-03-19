Фигуру Трампа забрали из музея, потому что ее били и царапали

Восковой Трамп в техасском музее восковых фигур / Courtesy photo

Музей восковых фигур в Техасе унес статую экс-президента США Дональда Трампа, потому что посетители неоднократно били ее кулаками.

Музей восковых фигур Луи Тюссо в Сан-Антонио был вынужден перенести статую на склад, потому что посетители продолжали нападать на нее. Они били и царапали фигуру, причинив настолько большой вред, что ее пришлось убрать из поля зрения общественности. Об этом пишет Independent.

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"Когда это политическая фигура, такие приступы могут стать проблемой", - сказал региональный менеджер музея Клей Стюарт.

Накануне президентских выборов в США в 2020-м музей мадам Тюссо в Берлине выбросил восковую статую Трампа на помойку. Так музей высказал свои ожидания от выборов в США.

Трамп покинул пост 6 января этого года. Социологическая служба Gallup провела 4-15 января опрос, который показал, что 34% американцев одобряют работу, которую он делает на посту президента. Его средний рейтинг одобрения в течение периода полномочий - 41,1%, что на 4% меньше, чем у любого из его предшественников с тех пор, как Gallup проводит такие опросы.