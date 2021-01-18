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понедельник, 18 января 2021 12:48

ФБР проверит на экстремизм бойцов Нацгвардии США, которые будут защищать Капитолий во время инаугурации Байдена

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ФБР проверит на экстремизм бойцов Нацгвардии США, которые будут защищать Капитолий во время инаугурации Байдена
Нацгвардию США проверят на экстремизм. Фото: Reuters

Министерство обороны США и Федеральное бюро расследований проведут проверку бойцов Национальной гвардии, которые будут обеспечивать порядок во время инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена.

Спецслужбы боятся, что среди нацгвардейцев есть сторонники Дональда Трампа, сообщило издание Associated Press.

20 января во время инаугурации около 25 тыс. бойцов будут следить за порядком в Вашингтоне.

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По словам министра армии США Райана Маккарти, проверка не выявила никаких проблем.

"Мы продолжаем процесс проверки всех, кто был отправлен на операцию по защите Капитолия", - прокомментировал он.

За месяц до штурма здания Капитолия в Вашингтоне сторонниками действующего президента США Дональда Трампа ультраправые активисты получили большое пожертвование в биткоинах на сумму $522 тыс.

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