ФБР провело обыск дома одного из главных путинских олигархов

Обыскивают дом Дерипаски. Фото: Голос Америки

Агенты ФБР пришли обыскивать дом российского олигарха Олега Дерипаски в Вашингтоне.

Агентство проводит "правоохранительные действия в доме", сообщило NBC News.

У Дерипаски подтвердили эту информацию, но заявили, что эти дома не принадлежат ему.

"ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является", пишет российский "Интерфакс" со ссылкой на представителя олигарха.

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В 2020 году The Financial Times со ссылкой на письмо Минфина США сообщило, что Дерипаска мог отмывать деньги для российского президента Владимира Путина, поэтому против него ввели санкции. Дерипаска - миллиардер, его компании ведущие мировые производители продукции из алюминия. В частности, ему принадлежат "Русал", EN + Group Plc и АО "ЕвроСибЕнерго", "Базовый Элемент", "Российский алюминий", группа "ГАЗ". Он находится под следствием по делу об отмывании денег и обвиняется в "угрозе жизни конкурентов, незаконном прослушивании телефонных разговоров с государственным чиновником и участии в вымогательстве и рэкете".