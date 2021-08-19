Фармацевт продавал Covid-сертификаты: ему грозят 120 лет тюрьмы

Фармацевт продавал сертификаты вакцинации против коронавируса. Фото: Reuters

В штате Иллинойс, США, лицензированный фармацевт 34-летний Тангтанг Чжао продал 125 сертификатов вакцинации против Covid-19. Его арестовали.

Об этом сообщили на сайте Минюста США.

Мужчина продавал подлинные документы одобренные Центрами по контролю и профилактике заболеваний на eBay за $10.

Чжао работал в аптеке Company 1, которая распространяла вакцины от коронавируса по всем своим точках. Там можно было получить прививку.

Компания выдавала каждому вакцинированному карту с записями о прививках. Чжао присвоил их себе и впоследствии начал продавать в сети.

Фармацевту грозит до 120 лет тюрьмы за 12 пунктами обвинения в хищении государственного имущества.

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"Мы серьезно относимся к любому уголовному правонарушению, которое вызывает недоверие к вакцине и статусу вакцинированных людей. Мы будем активно расследовать это дело", - заявил помощник генерального прокурора Чикаго в штате Иллинойс.

В Индии и Уганде обнаружили поддельные версии вакцины от коронавируса Covishield. Фейковые вакцины изъяли в течение июля - августа. Они являют серьезную угрозу для здоровья населения мира, отметила ВОЗ.