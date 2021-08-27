Фани Каплан сделала покушения на Ленина

Эсерка Фанни Каплан смогла только ранить Ленина / "Русская семерка"

30 августа 1918-го, после выступления на заводе в Москве, член партии эсеров Фани Каплан дважды выстрелила в лидера большевиков Владимира Ленина. Тот был тяжело ранен, но выжил. Попытка убийства вызвала волну репрессий со стороны большевиков против их политических противников. Тысячи были казнены, а страна все глубже погружалась в гражданскую войну.

Владимир Ульянов родился в 1870-м. Он был привлечен к революционному делу после того, как его брат был казнен в 1887-м за заговор с целью убийства царя Александра III. Ленин изучал право и практиковал его в столице Петрограде, где общался с революционными марксистскими кругами. В 1895-м он помог организовать марксистские группы в столице в "Союз борьбы за освобождение рабочего класса", который пытался привлечь рабочих к марксистскому делу. В декабре 1895-го Ленин был арестован. Его посадили на год, а затем сослали в Сибирь сроком на три года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как Петлюра создал СССР и независимую Украину

После ссылки, в 1900-м, Ульянов уехал в Западную Европу, где продолжил революционную деятельность. Именно там принял псевдоним Ленин. В 1902-м опубликовал брошюру "Что делать?", в которой утверждал, что только дисциплинированная партия профессиональных революционеров может принести социализм в Россию. В 1903-м встретился с другими русскими марксистами в Лондоне и основал "Российскую социал-демократическую рабочую партию". Однако от начала был раскол между ленинскими большевиками, которые выступали за милитаризм, и меньшевиками, которые выступали за демократическое движение к социализму. Эти группы все более и более противостояли друг другу, и Ленин официально заявил о расколе в партии в 1912 году.

После начала русской революции в 1905-м Ленин вернулся в Российскую империю. Революция, которая состояла в основном из забастовок по всей стране, подошла к концу, когда Николай II пообещал реформы, включая принятие российской конституции и учреждение выборного законодательного органа. Однако, как только порядок был восстановлен, царь отменил большинство реформ, и в 1907-м Ленин был снова отправлен в ссылку.

Ленин выступал против Первой мировой войны, начавшейся в 1914-м. Он считал ее империалистическим конфликтом и призывал "солдат пролетариата направить оружие на капиталистических лидеров, которые отправили их в смертоносные окопы". Для России Первая мировая стала беспрецедентной катастрофой - потери были больше, чем любой другой страны в любой предыдущей войне. А экономика была безнадежно подорвана дорогостоящими военными усилиями. В марте 1917-го в Петрограде вспыхнули беспорядки и забастовки из-за нехватки продовольствия. Деморализованные войска присоединились к ним, и 15 марта Николай II отрекся от престола, положив конец царскому правлению. После Февральской революции власть оказалась в руках неэффективного правительства.

После начала Февральской революции немецкие власти разрешили Ленину пересечь Германию в опломбированном железнодорожном вагоне. Берлин надеялся, что возвращение антивоенных социалистов в Россию выведет ее с Первой мировой. Ленин призывал к свержению правительства, и власти осудили его как "немецкого агента". В июле он бежал в Финляндию, но его призыв к "миру, земле и хлебу" встретил поддержку населения. В октябре Ленин тайно вернулся в Петроград, а 7 ноября красногвардейцы под руководством большевиков свергли Временное правительство и провозгласили советскую власть.

Ленин стал фактическим диктатором первого в мире марксистского государства. Его правительство заключило мир с Германией, национализировало промышленность и распределило землю, но, начиная с 1918 года, ему пришлось вести разрушительную гражданскую войну против царских войск. В 1920-м царские власти потерпели поражение, а в 1922 году был создан СССР. После смерти Ленина в начале 1924-го его тело было забальзамировано и помещено в мавзолей. После борьбы за престолонаследие Иосиф Сталин сменил Ленина на посту лидера СССР.