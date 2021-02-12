Facebook помогал искать участников штурма Капитолия

Начали арестовывать участников штурма Капитолия. Фото: Reuters

Компания Facebook помогала правоохранителям распознать участников протестов в Вашингтоне и штурма Капитолия.

Компания помогала следователям после завершения нападения, заявила руководитель подразделения компании по нормативному регулированию Моника Бикерт, передает Bloomberg.

Сотрудники Facebook анализировали фотографии, которые публиковали участники беспорядков. В то же время специализированное программное обеспечение для распознавания лиц не применялось.

Уже арестованы 5 участников беспорядков.

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6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновение сторонников Трампа в помещения Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.