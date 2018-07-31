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Facebook обнаружила кампанию нацеленную на выборы в США 2018 года

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Facebook обнаружила кампанию нацеленную на выборы в США 2018 года
Facebook обнаружила кампанию, созданную для вмешательства в американские выборы 2018 года. Фото: Thedailybeast

Компании Facebook удалось обнаружить скоординированную кампанию с участием десятков фальшивых страниц и аккаунтов, нацеленную на промежуточные выборы в Конгресс США в ноябре 2018 года.

Отмечается, что в последнее время представители Facebook несколько раз встречались с американскими конгрессменами и объявили им, что обнаружили и изъяли 32 страницы и аккаунты в Facebook и Instagram в рамках собственного расследования вмешательства в выборы. Об этом сообщает The New York Times.

В компании еще нет доказательств того, что эти страницы и аккаунты связаны с Россией, но руководство социальной сети считают вероятным их связь с Кремлем. Известно, что поддельные учетные записи создали в период с марта 2017 по май 2018 года и впервые были обнаружены две недели назад, всего их было 32. На каждую из этих страниц было подписано более 290 тысяч пользователей

В период с апреля 2017 по июнь 2018 в Facebook и Instagram насчитывалось 150 объявлений общей стоимостью $ 11 тысяч, созданных вышеперечисленными страницами и аккаунтами. Они оплачивались американскими и канадскими долларами. Эти страницы создали около 30 событий за аналогичный период времени, крупнейшая из которых привлекла внимание 4700 пользователей.

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Руководитель политики кибербезопасности в Facebook Натаниэль Глейхер отметил, что эта деятельность имеет некоторое сходство с деятельностью российского "Агентства интернет-исследований", которое обвиняли во вмешательстве в выборы в США 2016 года, но сейчас участники кампании лучше маскировали свои действия, используя VPN, услуги интернет телефонии и третьи стороны для покупки рекламы в соцсетях. В компании подчеркнули, что работают с ФБР для расследования этой деятельности.

Президент США Дональд Трамп неожиданно снова назвал попытки России повлиять на избирательный процесс во время кампании-2016 ложью. Хотя ранее неоднократно соглашался с выводами разведки.

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