Facebook обнаружил сеть учетных записей, которые Россия использовала против Украины

Facebook заблокировал российскую сеть учетных записей. Фото: Prm

Facebook обнаружил сеть учетных записей, которые военная разведка РФ использовала для распространения дезинформации против Украины и других соседних стран.

"Сегодня мы удалили 78 учетных записей Facebook, 11 страниц, 29 групп и четыре учетные записи Instagram из-за нарушение нашей политики в отношении вмешательства иностранных или государственных органов. Эта деятельность зародилась в России и сосредоточена прежде всего на Украине и соседних странах", - говорится в сообщении компании.

Также Facebook приостановил работу еще двух других групп аккаунтов. Одна из них имела связь с ранее идентифицированной иранской сетью, которая нацелена на Соединенные Штаты, а другой - на пиар-компанию во Вьетнаме.

"Хотя люди, которые стоят за этой сетью, пытались скрыть свою личность и координацию, наше расследование выявило связь с российскими военными разведывательными службами", - отметили в компании.

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В Facebook заявили, что будут совершенствовать систему по распознаванию дезинформации. Это означает, что компания будет развивать новые технологии, нанимать больше людей и теснее сотрудничать с правоохранительными органами, экспертами по безопасности и другими компаниями.

Россия использует Украину в качестве испытательной площадки для проведения кибератак. Занимается этим российская группа Gameredon.