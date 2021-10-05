Facebook и Instagram не работали более шести часов. Фото: Главком

Facebook и Instagram возобновили работу после масштабного сбоя. Они не работали более шести часов.

"Огромному сообществу людей и компаний по всему миру, которые зависят от нас: мы сожалеем. Мы много работали над восстановлением доступа к нашим приложениям и службам. Мы рады сообщить, что они снова возвращаются в Интернет. Спасибо, что вы с нами", - говорится на официальной странице Facebook в Twitter.

Также возобновил работу Twitter.

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"Иногда Twitter используют больше людей, чем обычно. Мы готовимся к этим моментам, но сегодня все пошло не так, как планировалось. В результате у некоторых из вас могли возникнуть проблемы с просмотром ответов и личных сообщений. Это было исправлено", - говорится в сообщении Twitter Support.

4 октября в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел глобальный сбой. В Facebook, которая владеет Instagram и WhatsApp, заявили, что знают о проблеме и устраняют ее. Сбои носят масштабный характер. На проблемы в работе приложений жалуются по всему миру. Масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp могло вызвать удаление записей DNS, которые сообщают, как найти страницы соцсетей в интернете. Эксперты допускают и возможность хакерской атаки, но считают этот вариант маловероятным.