Facebook и Google хотят заставить платить за использование новостей

Министр финансов Австралии Джош Фриденберг / Reuters

Австралия заставит компании Facebook и Google платить за новостной контент. Это первый в мире шаг, направленный на защиту независимой журналистики.

Согласно законам, которые должен принять на этой неделе парламент, интернет-гиганты должны договариваться с местными издателями и новостными компаниями, сколько будут платить за контент, который появляется на их платформах. Если не смогут заключить соглашение, решение будет принимать назначенный правительством арбитр. Об этом пишет Reuters.

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"Это первая в истории такая реформа. Наше законодательство поможет гарантировать, что правила цифрового мира отражают правила физического и, наконец, поддержат наш медиа-ландшафт", - сказал министр финансов страны Джош Фриденберг в столице Канберре.

В ответ на эти инициативы американские компании в августе предупреждали, что могут запретить предлагать свои услуги в Австралии.

Однако сейчас директор Facebook Australia Уилл Истон заявил, что компания рассмотрит законодательство и включится в будущие переговоры, чтобы выработать работоспособную основу для поддержки новостной экосистемы страны.

Представитель Google отказался от комментариев, заявив, что компания еще не увидела окончательную версию предложенного закона.

До сих пор ни одна страна не вмешивалась в работу интернет-гигантов, несмотря на то, что рекламодатели перенаправили расходы в соцсети и поисковики. Этим они лишали редакции СМИ основных источников дохода. Это приводило к массовым закрытиям СМИ и потери рабочих мест. На Fаcebook i Google приходится более 80% австралийских расходов на онлайн-рекламу.

В этом году французский регулирующий орган приказал Google провести переговоры с издателями по оплате их новостного контента на онлайн-поисковике. Дело сейчас остается на рассмотрении в суде.

Исполнительный председатель News Corp Australia Майкл Миллер заявил, что закон стал значительным шагом вперед в десятилетней кампании по достижению справедливости в отношениях между австралийскими медиа-компаниями и мировыми технологическими гигантами. В мае News Corp прекратила печатать более чем 100 австралийских газет, сославшись на отказ от рекламы.