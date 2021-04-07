"Фаберже" выпустит яйцо за $2,2 млн в честь "Игры престолов"

Ювелирная компания "Фаберже" создала яйцо в стиле "Игры престолов". Фото: hollywoodreporter

Ювелирная компания "Фаберже" презентовала икрустированное яйцо. Вдохновением для его создания послужил образ матери драконов Дейнерис Таргариен из культового сериала "Игра престолов".

Стоимость изделия составляет $2,2 млн, пишет The Hollywood Reporter.

Стилистику яйца разработала главная дизайнерка компании Лиза Таллгрен в сотрудничестве с автором костюмов "Игры престолов" и обладательницей премии "Эмми" Мишель Клэптон.

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Выпуск яйца посвятили 10-й годовщине выхода "Игры престолов" на HBO. Изделие украсили 18-каратным золотом, лунными камнями, бриллиантами, фигурными вставками из фиолетовой, синей и розовой эмали. Компания обещает выпустить яйцо до конца 2021 года.

Внутри яйца скрыт крылатый дракон и миниатюрная корона с рубином. Внутренние стенки также украшены розовым сапфиром и бриллиантами.

"Крылья дракона защищают прекрасный драгоценный камень, символизирующий Дейнерис и ее неистовое стремление к правлению", - отметила Мишель Клэптон.

Полтавец Владимир Моторный создает узоры на скорлупе куриных, гусиных и страусиных яиц с помощью резьбы. Имеет собственную творческую мастерскую.