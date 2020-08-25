Евросоюз введет санкции против 15-20 лукашенковских чиновников

 
Ексклюзивы
1/5
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 1179
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
1 Просмотров: 1116
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 279
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 306
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 1908
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 540
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 117
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Просмотров: 153
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
7 Просмотров: 2772
Независимость – это ежедневная работа над собой
Независимость – это ежедневная работа над собой
Просмотров: 126
Фото
Все фото
8
3
6
3
21
Порноактриса отсудила у Трампа $ 44 тыс.
Порноактриса отсудила у Трампа $ 44 тыс.
ОМОН задержал оппозиционеров из координационного совета
ОМОН задержал оппозиционеров из координационного совета
В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары
В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Видео
Все видео
Вышел тизер второй части фильма "Отряд самоубийц"
Вышел тизер второй части фильма "Отряд самоубийц"
Лукашенко в вертолете и с автоматом прилетел во Дворец независимости
Лукашенко в вертолете и с автоматом прилетел во Дворец независимости
"Вернусь обязательно" - Тихановська дала первую пресс-конференцию
"Вернусь обязательно" - Тихановська дала первую пресс-конференцию
Вещество, которым отравили Навального, опасно для окружающих
Вещество, которым отравили Навального, опасно для окружающих
Забастовка в Беларуси продолжается - прямая трансляция событий
Забастовка в Беларуси продолжается - прямая трансляция событий
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 306
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 540
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 4851
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3168
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6678
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 981
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
среда, 26 августа 2020 00:32

Евросоюз введет санкции против 15-20 лукашенковских чиновников

  Комментировать
Евросоюз введет санкции против 15-20 лукашенковских чиновников
ЕС введет санкции против Беларуси. Фото: УНН

Европейский Союз может ввести санкции против 15-20 человек из Беларуси в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия к протестующим.

"Чиновник ЕС говорит, что 15-20 человек из Беларуси попадут под санкции ЕС, я слышал о "около 10". В любом из этих случаев это небольшое количество, но идея состоит в том, что это количество может быть возрасти в ближайшие недели/месяцы", - в Twitter сообщил корреспондент Радио Свободная Европа - Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Журналист сообщал, что санкции ЕС против Беларуси должны быть согласованы и готовы примерно на следующей неделе. По его словам, сейчас ситуация выглядит так, что человека выполняющего роль президента Беларуси Александра Лукашенко не внесут в санкционный список, но это еще может измениться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко призвал власть Зеленского поддержать белорусский народ и заявить о четкой позиции

19 августа лидеры стран - членов Евросоюза согласились применить санкции против Беларуси в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия к протестующим.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Евросоюз введет санкции против 15-20 лукашенковских чиновников». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым Просмотров: 11898
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м Просмотров: 10692
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции Просмотров: 9180
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов 1 Просмотров: 8406
Мужчина умер в очереди на границе
Мужчина умер в очереди на границе Просмотров: 7704
Мир
Подростки нашли кувшин с золотыми монетами
Подростки нашли кувшин с золотыми монетами Просмотров: 63
Координационный совет Беларуси признали неконституционным
Координационный совет Беларуси признали неконституционным Просмотров: 315
В Берлине за час ограбили два банка
В Берлине за час ограбили два банка Просмотров: 324
Зеленский предлагает упростить белорусам въезд в Украину
Зеленский предлагает упростить белорусам въезд в Украину Просмотров: 180
Житель Минска рассказал, как в изоляторе заразился коронавирусом
Житель Минска рассказал, как в изоляторе заразился коронавирусом Просмотров: 252
Больше всего комментируют
7
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
5
Те, кто сдал территорию - будут давать показания: что говорил Зеленский в поздравлении украинцам
4
Петр и Марина Порошенко почтили память воинов, погибших на фронте
4
Петр Порошенко принял участие в многотысячном Марше Независимости
2
"Не понимаю как это сделать" - Разумков про выборы на оккупированных территориях
Голосов: 3103
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua