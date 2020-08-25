Евросоюз введет санкции против 15-20 лукашенковских чиновников

ЕС введет санкции против Беларуси. Фото: УНН

Европейский Союз может ввести санкции против 15-20 человек из Беларуси в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия к протестующим.

"Чиновник ЕС говорит, что 15-20 человек из Беларуси попадут под санкции ЕС, я слышал о "около 10". В любом из этих случаев это небольшое количество, но идея состоит в том, что это количество может быть возрасти в ближайшие недели/месяцы", - в Twitter сообщил корреспондент Радио Свободная Европа - Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Журналист сообщал, что санкции ЕС против Беларуси должны быть согласованы и готовы примерно на следующей неделе. По его словам, сейчас ситуация выглядит так, что человека выполняющего роль президента Беларуси Александра Лукашенко не внесут в санкционный список, но это еще может измениться.

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19 августа лидеры стран - членов Евросоюза согласились применить санкции против Беларуси в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия к протестующим.