Евросоюз введет против режима Лукашенко еще один пакет санкций

Против Лукашенко введут новые санкции. Фото: РБК

Европейский союз работает над новым пакетом санкций против белорусского режима в связи с продолжением репрессий против оппозиции и польской общины.

"Мы работаем над новым пакетом санкций в отношении режима Беларуси, я надеюсь, он будет принят в ближайшие недели. Этот пакет будет включать на все последние действия, в том числе преследования польской общины", заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель, сообщают СМИ.

Белорусский режим продолжает преследовать представителей оппозиции.

В санкционный список ЕС уже включены 84 физических лиц и 7 юридических лиц, ответственных за репрессии и фальсификации на выборах в Беларуси.

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Самопровозглашенный глава Беларуси подписал документ, который предусматривает, что в стране при насильственной смерти Лукашенко "немедленно вводится чрезвычайное или военное положение".