Евросоюз вакцинировал от Covid-19 уже четверть взрослого населения

По состоянию на начало мая 2021 в Европейском Союзе уже сделали 150 млн прививок против коронавируса.
Первую дозу вакцины получили 25% взрослых, в твиттере сообщила Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии.
Вакцинация набирает обороты. Миллиард прививок против коронавируса сделано в мире по состоянию на начало мая 2021 года. Больше всего - в Соединенных Штатах Америки. В ЕС также хотят вакцинировать 70% взрослых до июля.
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4 мая Президент Джо Байден заявил, что ко Дню независимости страны - 4 июля - показатель вакцинации достигнет 70% взрослого населения.
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