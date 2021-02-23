Евросоюз ударит новыми санкциями по Беларуси

ЕС готовит новые санкции против Беларуси. Фото: pixabay.com

Европейский Союз расширит санкционный список представителей Беларуси, которых обвиняют в репрессиях против граждан страны.

Сейчас над этим вопросом работают. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза.

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"Власти страны продолжают и усиливают преследование граждан, тогда как ЕС поддерживает законное стремление народа Беларуси к демократии", - заявил Боррель, передает DW.

Боррель подчеркнул, что ЕС поддерживает белорусский народ и обещает наказывать тех, кто ущемляет белорусов в основных политических правах. И напомнил, что Евросоюз уже внес в список санкций 84 физлица и 7 предприятий, ответственных за репрессии и фальсификации президентских выборов. Но готов пойти дальше.

Ранее глава Народного антикризисного управления Беларуси, оппозиционер Павел Латушко заявил, что готовится 4-й пакет санкций ЕС против белорусских властей. Он будет обсужден в Брюсселе на заседании Совета министров иностранных дел. Уверен, что ряд стран ЕС не ограничится только санкциями, уже создается международный механизм по расследованию преступлений спецслужб и МВД против белорусского народа. В частности, уже активно формируется соответствующая фактологическая доказательная база.