Евросоюз справится с перекрытием поставок российского газа - Урсула фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен сообщила, что ЕС разработал новый набор чрезвычайных мер. Фото: Reuters

Европейский Союз готов к перебоям поставок газа из России.

Об этом в Европарламенте сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы за последние несколько недель изучили все возможные сценарии перебоев в случае, если Россия решит частично или полностью прекратить подачу газа в ЕС. И я сегодня могу сказать, что наши модели показывают: благодаря принятым нами мерам мы в безопасности этой зимой", - сообщила она.

В ЕС разработали новый набор чрезвычайных мер.

"Один из уроков, который мы уже можем извлечь из этого кризиса, состоит в том, что мы должны диверсифицировать наши источники энергии, избавиться от зависимости от российского газа и вкладывать значительные средства в возобновляемые источники энергии", - сказала фон дер Ляйен.

Она указала, что из России поступают противоречивые сигналы. Там говорят об отводе войск и одновременно голосуют в Госдуме о признании ЛДНР. Фон дер Ляйен считает, что дипломатия пока не произнесла последнее слово.

"Радостно слышать о преданности Минским договоренностям. Президент Макрон и канцлер Шольц посетили Киев и Москву. Я постоянно нахожусь в контакте и обмениваюсь информацией с ними, а также с президентом Байденом, премьер-министром Трюдо и премьер-министром Джонсоном. Трансатлантическое сообщество давно не было таким единым", - сказала она.

Фон дер Ляйен повторила предупреждение о реакции на вторжение. Будет не только замораживание активов и запрет на въезд россиянам.

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"Стратегические интересы России заключаются в том, чтобы диверсифицировать свою экономику и ликвидировать пробелы. Но для этого им нужны технологии, в которых мы мировые лидеры, высокотехнологичные компоненты, по которым Россия почти полностью зависит от нас. Наши санкции могут "укусить" очень сильно", – сказала она.

Цены на природный газ в Европе рухнули ниже $900 после того, как Россия заявила, что подразделения Западного и Южного военных округов после завершения учений возвращаются на свои базы. А президент Владимир Путин заверил канцлера Германии в поставках энергоресурсов.