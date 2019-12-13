Евросоюз продлил санкции против России

Против России продлили санкции. Фото: Униан

Действие экономических санкций против Российской Федерации продлили на следующие полгода.

Такое решение приняли во время первого дня встречи в Брюсселе глав государств и правительств стран Европейского Союза, во время пресс-конференции заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель, пишет "Укринформ".

При этом Шарль Мишель говорил о том, что политики на саммите "имели дискуссию по России и Украине", в том числе в разрезе результатов встречи лидеров стран "нормандской четверки", которая состоялась 9 декабря в Париже.

Эмануэль Макрон и Ангела Меркель обновили для нас информацию о ситуации. Мы продлили санкции против России на следующие 6 месяцев, ведь воплощение минских договоренностей остается важным, – подчеркнул политик.

Также президент Европейского Совета пообещал: "Мы будем продолжать за этим наблюдать".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США ввели санкции против российских газопроводов

Европейский союз после аннексии Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе ввел и каждый раз продолжает санкции против РФ за агрессию против Украины.