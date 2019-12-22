Евросоюз осудил санкции США против "Северного потока-2"

ЕС осудил санкции США. Фото: РБК

Евросоюз осудил санкции США против компаний, прокладывающих российский газопровод "Северный поток"-2 в Германию.

"В принципе, ЕС выступает против введения санкций против компаний ЕС, ведущих законный бизнес", - заявил пресс-секретарь Евросоюза, сообщает французское издание RFI.

"Целью Комиссии всегда было обеспечение того, чтобы Nord Stream 2 функционировал прозрачно и недискриминационно с соответствующей степенью надзора со стороны регулирующих органов", - сказал представитель Евросоюза.

Еврокомиссия в настоящее время анализирует возможное влияние санкций США.

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Законопроект о санкциях был подписан президентом США Дональдом Трампом в пятницу. Ограничительные меры направлены на компании, которые строят газопровод Nord Stream 2 стоимостью около 10 млрд евро по дну Балтийского моря. Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель осудило эти меры, призвав США не вмешиваться в европейскую энергетическую политику.