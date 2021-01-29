Евросоюз одобрил третью вакцину от Covid-19

Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило третью вакцину от коронавируса.
Речь идет о вакцине AstraZeneca. Теперь ее официально разрешили использовать на территории Евросоюза, сообщается на сайте организации.
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Вакцину будут использовать для людей в возрасте от 18 лет. Прививки делать вместе с иммунизацией населения ЕС вакцинами Pfizer и Moderna.
Всего Евросоюз закупит около 400 млн доз вакцины AstraZeneca.
Министерство здравоохранения представило календарный план бесплатной ковид-вакцинации украинский. До конца года прививки получат 14,4 млн граждан различных категорий.
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