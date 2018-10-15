Евросоюз будет жестоко наказывать Россию за использование химического оружия

В Совете ЕС утвердили новый режим санкций в ответ на применение химоружия. Фото: Svoboda

В Европейском Союзе утвердили новый режим санкций за использование и распространение химического оружия.

Соответствующее решение приняли министры иностранных дел 28 стран ЕС. Санкции будут применять против физических и юридических лиц, которые, по мнению сообщества, ответственные за создание и применение химического оружия. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"Ограничительные меры будут применяться к тем лицам и компаний, которые непосредственно ответственные за развитие и применения химического оружия, обеспечивают финансовую, техническую или материальную поддержку, а также помогают, способствуют или ассоциируются с ними (лицами, которые применили химоружие)", - отмечают в Раде.

Санкции предусматривают запрет на поездки в ЕС, замораживание активов для физических лиц и замораживание активов для субъектов хозяйствования. Кроме того, лицам и организациям ЕС будет запрещено предоставлять средства подсанкционным субъектам.

Разработка нового механизма введения санкций была направлена ​​для борьбы с распространением химоружия. Соответствующее решение приняли через день после завершения в Гааге экстренной сессии ОЗХО, созванной по инициативе Великобритании и США в связи с делом Скрипалей, а также обвинениями по поводу применения химического оружия правительственными силами в Сирии.

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Во время сессии страны-члены ОЗХО наделили эту организацию правом называть виновных, в том числе возможных виновных, в применении химических атак. Стоит отметить, что постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин назвал это решение "узурпацией эксклюзивных полномочий Совета Безопасности ООН".

Британский премьер-министр Тереза ​​Мэй, выступая перед Генассамблеей ООН, заявила, что Россия "вопиюще" нарушает ряд норм международного права. "Такие страны, как Россия, вопиюще нарушают международное право. От захвата чужих территорий к безрассудному использованию химического оружия на улицах Великобритании агентами российского ГРУ", - заявила британская премьер.