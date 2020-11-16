Европейская страна заявила, что преодолела 2-ю волну эпидемии

Во Франции за предыдущие сутки обнаружили 27 228 новых случаев инфицирования; 302 человека умерли. Фото: pixabay

После введения 2-го общенационального карантина правительство Франции восстановило контроль над эпидемией.

Страна преодолела пик 2-й волны, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран в интервью журналистам объединения региональных изданий Ebra.

"Мы восстановили контроль над эпидемией, и это - хорошая новость", - сказал министр.

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Он считает, что ситуация улучшилась благодаря восстановлению 30 октября карантина. Это позволило замедлить распространение вируса. За предыдущие 10 дней уменьшилось количество регистрации новых случаев инфицирования, а также положительных результатов тестирования на коронавирус.

"Все позволяет нам считать, что пик эпидемии пройден", - заявил французский министр здравоохранения.

Во Франции за предыдущие сутки обнаружили 27 228 новых случаев инфицирования; 302 человека умерли. В начале ноября в стране самый высокий показатель зарегистрированных заражений составил более 62 тыс. человек.

Во Всемирной организации здравоохранения выявили четкую тенденцию: наибольшее количество новых случаев заражения Covid-19 регистрируют по вторникам, средам, а также в пятницу и выходные.