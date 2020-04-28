Европейская страна в течение месяца проверит всех своих граждан на коронавирус

Правительство Люксембурга планирует провести тестирование всего населения страны на Covid-19.
Тестирование начнется 19 мая и продлится в течение месяца. Ежедневно планируется проводить 20 тыс. лабораторных тестов. Всего в стране проживают чуть больше 600 тыс. граждан, пишет Le Parisien.
Первыми тестирование пройдут студенты и преподаватели. Поскольку их ждет проверка 4 мая перед возобновлением учебного процесса в университетах.
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В настоящее время в Люксембурге подтвердили 3729 случаев коронавируса, из них 88 пациентов умерли.
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