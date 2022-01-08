Европейская страна официально признала кошек и собак членами семьи

Испания признала домашних питомцев законными членами семьи.
У домашних животных будет настоящая идентификационная карта, которая будет внесена в национальную базу данных, сообщает ТСН.
Их отнесут к настоящим разумным существам, а не объектам.
Документ с радостью приняли владельцы домашних животных. Ведь теперь во время разводов суд, равно как и с детьми, будет решать, кому лучше заботиться о любимце. Котик или собачка достанется тому, у кого лучше финансовая состоятельность. А еще от животных будет труднее отказаться и выбросить на улицу.
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Домашние любимцы всегда дарят хорошее настроение своим хозяевам. Они спят вверх ногами, делают стойки, демонстрируют спортивную подготовку и так далее. А благодаря удачным вовремя кадрам – не редко становятся звездами интернета.
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