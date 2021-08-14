Забавные фото домашних любимцев, которые развеселят каждого

Домашние животные всегда дарят хорошее настроение своим хозяевам. Они спят вверх ногами, делают стойки, демонстрируют спортивную подготовку и так далее. А благодаря удачным своевременным кадрам - нередко становятся звездами интернета.

Фото домашних животных, которые точно поднимут настроение, собрал 24tv.ua.

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Фото: Reddit

Иногда домашние любимцы могут исчезнуть в один момент. Пока хозяева переживают и пытаются понять, куда делся их питомец, эти пушистые создания наблюдают из уютных уголков.