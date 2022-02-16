Европарламент одобрил миллиардную помощь для Украины

Ожидается, что первый транш поступит в Украину уже в марте. Фото: pixabay.com

В среду, 16 февраля, Европейский парламент официально одобрил выделение пакета макрофинансовой помощи Украине в размере €1,2 млрд.

Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

Финпомощь выделили на фоне угрозы нового вторжения России, которое может ударить по экономике Украины.

За пакет помощи проголосовали 598 депутатов Европарламента. 55 выступили против, еще 41 воздержался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Словакия предоставит Украине пакет помощи на €1,7 млн

Помощь поступит в Украину двумя траншами в течение 12 месяцев. Предварительно первый транш поступит уже в марте.

Эти средства будут предоставлены дополнительно к €5,6 млрд, которые Украина уже получила от ЕС в рамках прошлых программ.

Решение Еврокомиссии предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере €1,2 млрд. 11 февраля утвердил Совет Европейского Союза. Срок предоставления второго транша будет зависеть от выполнения Киевом предварительных политических условий и реализации программы МВФ.