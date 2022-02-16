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среда, 16 февраля 2022 21:11

Европарламент одобрил миллиардную помощь для Украины

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Европарламент одобрил миллиардную помощь для Украины
Ожидается, что первый транш поступит в Украину уже в марте. Фото: pixabay.com

В среду, 16 февраля, Европейский парламент официально одобрил выделение пакета макрофинансовой помощи Украине в размере €1,2 млрд.

Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

Финпомощь выделили на фоне угрозы нового вторжения России, которое может ударить по экономике Украины.

За пакет помощи проголосовали 598 депутатов Европарламента. 55 выступили против, еще 41 воздержался.

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Помощь поступит в Украину двумя траншами в течение 12 месяцев. Предварительно первый транш поступит уже в марте.

Эти средства будут предоставлены дополнительно к €5,6 млрд, которые Украина уже получила от ЕС в рамках прошлых программ.

Решение Еврокомиссии предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере €1,2 млрд. 11 февраля утвердил Совет Европейского Союза. Срок предоставления второго транша будет зависеть от выполнения Киевом предварительных политических условий и реализации программы МВФ.

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