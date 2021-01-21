Европарламент из-за Навального хочет остановить строительство "Северного потока-2"

Европарламент хочет остановить строительство "Северного потока-2". Фото: Reuters

После ареста российского оппозиционера Алексея Навального в Европарламенте хотят остановить строительство "Северного потока-2".

Такое требование поддерживают парламентские группы консерваторов, социал-демократов, либералов и зеленых, передает Der Spiegel.

Кроме приостановления строительства, депутаты также призывают ввести санкции против "физических и юридических лиц, принимавших участие в решении об аресте и заключении Алексея Навального". Санкции предлагают наложить и на ответственных за нападения на членов оппозиции, а именно российских олигархов, членов ближайшего окружения Путина и "пропагандистов в СМИ".

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Сейчас "Северный поток-2" почти полностью готов, в декабре завершилось строительство участка в Германии, теперь осталась только участок в Дании. В случае его завершения Россия получит возможность поставлять весь свой газ в Европу без услуг украинской газотранспортной системы. Это приведет к потере Украиной доходов от транзита газа в несколько миллиардов долларов в год.