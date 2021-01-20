Европарламент готовит новые санкции против России

Требование остановить строительство Северного потока-2 станет дополнительным инструментом давления на Россию. Фото: Reuters

Депутаты Европарламента готовят резолюцию для введения новых санкций против России.

Санкции хотят ввести из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Spiegel.

Депутаты также хотят потребовать от Евросоюза остановить строительство газопровода "Северный поток-2". Такое требование станет дополнительным инструментом давления на РФ.

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Новые санкции против России направленные против физических и юридических лиц, причастных к аресту Навального. Среди таких указываются олигархи, ближайшее окружение президента России Владимира Путина и сотрудники провластных медиа-ресурсов.

Голосование за санкции пройдет в четверг, 21 января. В случае утверждения новые ограничения вступят в силу - в случае решения всех стран Евросоюза в рамках Совета ЕС.

Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков, соратник российского оппозиционера Алексея Навального, обнародовал список олигархов РФ, которые могут попасть под санкции Запада. Ашурков утверждает, что список составил сам Навальный за несколько дней до возвращения в Россию.