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среда, 22 мая 2019 08:31

Европа окончательно отказалась от одноразового пластика

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Европа окончательно отказалась от одноразового пластика
Совет Европейского Союза одобрил директиву, которая предусматривает запрет некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива. Фото - Корреспондент

Совет Европейского Союза одобрил директиву, которая предусматривает запрет некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива. Соответствующее решение было принято 21 мая.

Нынешнее утверждения является заключительным этапом процедуры принятия соответствующей директивы, за которую ранее проголосовал Европарламент, передает DW.

"Одной из основных целей этой директивы является уменьшение количества пластиковых отходов, которые мы создаем. Согласно новым правилам, пластиковые тарелки, столовые приборы, трубочки для питья, держатели для воздушных шариков и ватные палочки одноразового использования будут запрещены до 2021 года", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Как отмечается, к 2029 году 9 из 10 использованных пластиковых бутылок должны быть собраны в мусор отсортированными. А пластиковые бутылки, имеющиеся в продаже, к 2025 году должны содержать по меньшей мере четверть материала, пригодного для переработки, а к 2030 году - 30 процентов.

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Кроме того, директива предусматривает возможность привлекать к ответственности производителей пластиковой продукции, а также - привлекать табачную отрасль к возмещению средств за утилизацию окурков.

Теперь правительства стран-членов ЕС имеют 2 года, чтобы привести свои национальные законодательства в соответствие с нормами.

27 марта Европарламент принял закон о частичном запрете использования одноразовых пластиковых изделий для сокращения объемов морского мусора.

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