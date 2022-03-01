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вторник, 01 марта 2022 17:21

Спецтема: Напад Росії на Україну

Европа больше не будет предоставлять гражданство россиянам

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Европа больше не будет предоставлять гражданство россиянам
Влияния РФ в ЕС больше не будет, подчеркнула Мецола. Фото: pixabay.com

Европа больше не будет выдавать паспорта друзьям президента-агрессора Владимира Путина.

Об этом заявила глава Европейского парламента Роберта Мецолла 1 марта, передает ТСН.

Она подчеркнула, что Европа должна сделать все возможное, чтобы не зависеть от России.

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"Европа больше не может зависеть от влияния из Кремля. Мы должны удвоить усилия, чтобы диверсифицировать наши энергетические системы для того, чтобы иметь Европу, которая больше не зависит от автократии. Мы больше не можем говорить, что российские деньги принимаются здесь и давать возможности Кремлю покупать влияние.

Такие влияния не должны иметь место в Европе и больше они не будут его иметь. Мы больше не можем позволить себе паспорта путинским друзьям в обход наших систем безопасности", - заявила она.

1 марта европейские парламентарии стоя и аплодисментами встречали президента Владимира Зеленского на заседании Европарламента. Украинский лидер принял участие в нем онлайн. Он призвал продемонстрировать Украине свою потребность в ней, поскольку она этого заслуживает. И украинский народ в очередной раз это доказал.

"Мы боремся за то, чтобы быть равноправными членами Европы. С нами ЕС будет крепче, без вас Украина будет одинока. Докажите свою силу. Докажите, что вы вместе с нами, докажите, что вы европейцы, тогда жизнь победит смерть, а свет тьму", - заявил Зеленский.

Европарламент принял заявку Украины на вступление в ЕС. Начата специальная процедура вступления.

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