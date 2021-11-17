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Еврокомиссия выделит 700 тыс. евро мигрантам на белорусской границе

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Еврокомиссия выделит 700 тыс. евро мигрантам на белорусской границе
Ситуация на белорусско-польской границе / Reuters

Еврокомиссия выделяет 700 тыс. евро на гуманитарные цели для помощи мигрантам, застрявшим на границе между Беларусью и Польшей.

Об этом в Twitter написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Европа на стороне людей, попавших в ловушку на границе с Беларусью. Еврокомиссия выделит 700 тыс. евро на доставку еды, одеял, средств гигиены и аптечек. Мы готовы делать больше. Но белорусский режим должен перестать привлекать людей и рисковать их жизнями", - написала фон дер Ляйен.

Деньги Еврокомиссия предоставит "Международному Красному Кресту" и "Белорусскому Красному Кресту", а также ряду партнеров.

Страны ЕС обвиняют Минск, что специально свозит тысячи мигрантов, преимущественно из стран Ближнего Востока, и подталкивает их к незаконному пересечению границ с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы наказать ЕС за санкции, введенные за репрессии против оппозиции в Беларуси.

Белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА сообщило во вторник вечером, что пограничники начали перемещать часть мигрантов в приемный центр подальше от границы.

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